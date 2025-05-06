Непонятно, почему проевропейский курс свели исключительно к партии "Действие и солидарность" (PAS), поскольку их действия явно противоречат европейским ценностям: нет ни верховенства права, ни уважения к закону, ни защиты прав человека.
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