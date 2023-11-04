В следственном управлении подведены итоги первого этапа конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией

В следственном управлении СК России по Ивановской области подведены итоги первого этапа конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.
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