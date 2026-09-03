В "Центр по работе с детьми и молодёжью" требуется уборщица. Зарплата 27 тыс рублей. Обращаться по адресу: г.
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