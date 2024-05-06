США: Крах Путина? Не обольщайтесь, это опасно

Наивные блядь как дети, мы за Россию и Путина всем Миром встанем! Нам отступать не куда, у нас другой [запасной] Родины просто нет! И лучше коллективному Западу Россию не свердить!

ИН

Ирина Некрасова

"Позволить группе “Вагнера” дойти до бунта было еще одной серьезной ошибкой Путина — второй после решения начать полномасштабную спецоперацию на Украине". Я что-то не поняла... С каких пор начало СВО признали ошибкой? И кто признал? И что было бы с Донбассом на сегодняшний день, если бы не СВО?! А что касается "Вагнера", то интересно было бы услышать мнение автора: какими силами и средствами надо было этот демарш предугадать и предотвратить?!