Responsible Statecraft: новый сценарий «победы» Украины — крах режима в России Вашингтон тешит себя иллюзиями о шатком положении нынешней российской власти.
США: Крах Путина? Не обольщайтесь, это опасно
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Наивные блядь как дети, мы за Россию и Путина всем Миром встанем! Нам отступать не куда, у нас другой [запасной] Родины просто нет! И лучше коллективному Западу Россию не свердить!
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
"Позволить группе “Вагнера” дойти до бунта было еще одной серьезной ошибкой Путина — второй после решения начать полномасштабную спецоперацию на Украине". Я что-то не поняла... С каких пор начало СВО признали ошибкой? И кто признал? И что было бы с Донбассом на сегодняшний день, если бы не СВО?! А что касается "Вагнера", то интересно было бы услышать мнение автора: какими силами и средствами надо было этот демарш предугадать и предотвратить?!
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38 мин.
В
Владимир
Пусть пиндосики и дальше пребывают в своих розовых мечтах (а также гомосекских, лезбиянских и др.) Полосатый флажок им в руки!!
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33 мин.
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