Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Милохин поздравил Медведеву с днем рождения: «Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят»

Тиктокер Даня Милохин поздравил российскую фигуристку Евгению Медведеву с днем рождения. Вчера Медведевой исполнилось 23 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх