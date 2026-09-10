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Регионы России

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Группа «Геоскан» представила систему автономной оптической навигации для беспилотников

Группа «Геоскан» представила систему автономной оптической навигации для беспилотников

Группа компаний «Геоскан» разработала и представила инновационную систему автономной оптической навигации для беспилотных воздушных судов, позволяющую выполнять полёты в условиях отсутствия спутниковой навигации GNSS, включая GPS и ГЛОНАСС.

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