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Царьград

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ДТП в Кабардино-Балкарии: две девочки пострадали на переходах

ДТП в Кабардино-Балкарии: две девочки пострадали на переходах

В Кабардино-Балкарии две девочки, 12 и 8 лет, пострадали в двух ДТП на пешеходных переходах в городе Прохладном и селении Нартан.

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