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Названы причины обострения между КНДР и Южной Кореей

Названы причины обострения между КНДР и Южной Кореей

Главной причиной обострения между КНДР и Южной Кореей является курс Сеула на военный фактор в решении северокорейского ядерного вопроса, считает доцент Дальневосточного федерального университета, политолог Андрей Губин.

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