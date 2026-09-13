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При падении самолета в огород в Татарстане погиб сотрудник Казанской думы

При падении самолета в огород в Татарстане погиб сотрудник Казанской думы

max.ru/ГУ МЧС России по Республике Татарстан Одним из погибших во время крушения самолета в Татарстане оказался сотрудник Казанской городской думы Владимир Журавлев.

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