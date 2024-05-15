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Полковник рассказал о российской ракете «почти судного дня»

Полковник рассказал о российской ракете «почти судного дня»

Полковник Кошкин назвал «Булаву» ракетой «почти судного дня» Российскую ракету «Булава», принятую на вооружение Вооруженных сил России, можно считать практически ракетой судного дня, заявил в разговоре с «Лентой.

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