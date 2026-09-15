В Санкт-Петербурге в квартире обнаружены тела двух семилетних детей

В Санкт-Петербурге в квартире по проспекту Обуховской Обороны обнаружены тела двух семилетних детей. Об этом 14 сентября сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по городу, как указано в сообщении Регнум.
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