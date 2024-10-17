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Добрый Мир

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Ученые полагают, что мы обнаружим признаки внеземных цивилизаций, но давно вымерших

Ученые полагают, что мы обнаружим признаки внеземных цивилизаций, но давно вымерших

1,6K прочтений Вчера Недавнее исследование предполагает, что причина, по которой мы не обнаружили признаков разумной жизни во Вселенной, заключается в том, что внеземные цивилизации, которые могли существовать, уже вымерли.

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