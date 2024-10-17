Ученые полагают, что мы обнаружим признаки внеземных цивилизаций, но давно вымерших

1,6K прочтений Вчера Недавнее исследование предполагает, что причина, по которой мы не обнаружили признаков разумной жизни во Вселенной, заключается в том, что внеземные цивилизации, которые могли существовать, уже вымерли.
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