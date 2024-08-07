РИАН: занимавшаяся аферой с сухпайками ОПГ распределила преступные роли

Организованная группа, занимавшаяся аферой с поставкой сухпайков для армии России, распределила преступные роли между представителями компаний-производителей, об этом проинформировали РИА Новости в правоохранительных органах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии