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Китай призвал США объяснить причину молчания по поводу инцидента с "Северными потоками"

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь сегодня, 13 июня, указал на подозрительное молчание Соединенных Штатов, которое американская сторона хранит по поводу инцидента со взрывом на газопроводах "Северный поток".

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