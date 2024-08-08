Третий день в Курской области идут бои с украинцами, которые вторглись в регион Обстановка в российской Курской области, атакованной ВСУ, остаётся напряжённой.
Что происходит в Курской области, которую атаковала Украина?
Комментарии
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тн
татьяна неструева
Мантуров страшная личность .
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20 час.
Lana_Borei Иванова
А ведь собралось войско всушное и стояло у границы с Беларусью. А потом ушли. И все поверили... И Батька отвёл военных от границы с окраиной. Получается за ними все таки надо было следить сверху... У них был план и они его попытались осуществить. Где аналитики?
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20 час.
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