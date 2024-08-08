Что происходит в Курской области, которую атаковала Украина?

Lana_Borei Иванова

А ведь собралось войско всушное и стояло у границы с Беларусью. А потом ушли. И все поверили... И Батька отвёл военных от границы с окраиной. Получается за ними все таки надо было следить сверху... У них был план и они его попытались осуществить. Где аналитики?