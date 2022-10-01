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«В одном матче случиться может всякое» - Олег Иванов призвал, что «Зенит» не остановить

«В одном матче случиться может всякое» - Олег Иванов призвал, что «Зенит» не остановить

36-летний российский полузащитник Олег Иванов, выступающий в Первой лиге за казанский «Рубин», высказался о предстоящей встрече «Зенита» с «Ростовом» в 11-м туре чемпионата России.

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