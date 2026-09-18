Собянин: В Москве открываются новые высокотехнологичные производства

Сергей Собянин рассказал о новых высокотехнологичных производствах Москвы. Компания «Элемент-Технологии» запустила первый в России проект полного цикла по серийному выпуску силовой электроники.
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