Путин: надо увеличить группировку разминирования в Курской области

Президент России Владимир Путин во время беседы с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил о необходимости увеличить группировку разминирования в регионе.
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