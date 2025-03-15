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МЛС. «Канзас-Сити» Шапи против «Миннесоты», «Интер Майами» Месси сыграет с «Атлантой» Миранчука в ночь на понедельник

В ночь на понедельник «Интер Майами» Лионеля Месси  сыграет в гостях с «Атлантой Юнайтед» Алексея Миранчука.

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