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Симион сообщил о вмешательстве четырех стран в президентские выборы в Румынии

Симион сообщил о вмешательстве четырех стран в президентские выборы в Румынии

Франция, Польша, Молдавия и Испания вмешивались в прошедшие в Румынии выборы президента. Об этом 22 мая сообщил экс-кандидат в президенты Румынии Джордже Симион в жалобе и требовании аннулировать результаты голосования, поданной в Конституционный суд.

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