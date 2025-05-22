Симион сообщил о вмешательстве четырех стран в президентские выборы в Румынии

Франция, Польша, Молдавия и Испания вмешивались в прошедшие в Румынии выборы президента. Об этом 22 мая сообщил экс-кандидат в президенты Румынии Джордже Симион в жалобе и требовании аннулировать результаты голосования, поданной в Конституционный суд.
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