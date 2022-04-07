Хавбек «Вильярреала» Данджума об 1:0 с «Баварией»: «Можем играть даже лучше»

Арно Данджума высказался о победе над «Баварией» (1:0). Хавбек «Вильярреала» поделился мнением после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

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