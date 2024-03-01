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В Пентагоне заявили, что Украина самостоятельно планирует операции

В Пентагоне заявили, что Украина самостоятельно планирует операции

REUTERS/Gleb Garanich Киев самостоятельно определяет, какие операции будет проводить, заявил в беседе с ТАСС представитель Пентагона, комментируя "утечку" разговора офицеров ВС Германии о планировании в интересах Украины операций против России.

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