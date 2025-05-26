18 человек, чье умение вязать заслуживает похвалы и легкой зависти

Для талантливого человека с таким крутым хобби как вязание, что угодно может послужить вдохновением. Сочное яблоко может сподвигнуть связать крутой берет, а случайно увиденная в журнале схема на незнакомом языке не оттолкнет, а сподвигнет воплотить такой шедевр.
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