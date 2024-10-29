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Экскурсия в военную часть.

Экскурсия в военную часть.

В рамках шестого школьного дня для учащихся нашей школы была организована экскурсия в военную часть с целью формирования у ребят ответственности, дисциплинированности, а также стойкой мотивации к службе в Вооружённых Силах.

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