В рамках шестого школьного дня для учащихся нашей школы была организована экскурсия в военную часть с целью формирования у ребят ответственности, дисциплинированности, а также стойкой мотивации к службе в Вооружённых Силах.
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