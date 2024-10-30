В Казани начнут использовать цифровые разработки подмосковных экспертов

Первый G-Profi Expert Center от компании «Газпромнефть — Смазочные материалы» заработал в Казани. Головное предприятие расположено во Фрязине Московской области, разработанный их специалистами цифровой сервис позволит оценивать агрегаты и узлы оборудования по составу работающих масел.