В Казани начнут использовать цифровые разработки подмосковных экспертов

Первый G-Profi Expert Center от компании «Газпромнефть — Смазочные материалы» заработал в Казани. Головное предприятие расположено во Фрязине Московской области, разработанный их специалистами цифровой сервис позволит оценивать агрегаты и узлы оборудования по составу работающих масел.
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