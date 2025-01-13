Российское правительство будет ежегодно пересматривать выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами

С 1 февраля 2025 года в России вступает в силу новое постановление, согласно которому размер ежемесячных выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, будет пересматриваться ежегодно.
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