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«Цены растут, обстрелы усиливаются» – Монтян о жизни в Донецке 

«Цены растут, обстрелы усиливаются» – Монтян о жизни в Донецке 

Несмотря на полтора года СВО и год в составе России, обстрелы Донецка только усилились, а цены стабильно остаются намного выше московских.

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Комментарии
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Лев Добрый
Война на новых территориях, горе огромное для народа, а барыги наживаются, набивая мешки деньгами! Кто несёт за это ответственность, ясное дело - ВАЛАСТЬ и президент должен это учитывать, иначе может быть бунт! Полтора года воюем, а враг как был у Донецка, так и остаётся там! А ведь мы восстали против пиндо-сранцев США, кому-то стоит сделать выводы!😱👈👀👍
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