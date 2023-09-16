«Цены растут, обстрелы усиливаются» – Монтян о жизни в Донецке 

Лев Добрый

Война на новых территориях, горе огромное для народа, а барыги наживаются, набивая мешки деньгами! Кто несёт за это ответственность, ясное дело - ВАЛАСТЬ и президент должен это учитывать, иначе может быть бунт! Полтора года воюем, а враг как был у Донецка, так и остаётся там! А ведь мы восстали против пиндо-сранцев США, кому-то стоит сделать выводы!😱👈👀👍