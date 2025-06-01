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Царьград

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Толерантность к польской культуре: новые рекомендации для украинских школ

Толерантность к польской культуре: новые рекомендации для украинских школ

В рекомендациях для украинских школ предлагается оправдывать распространение польской культуры в XV-XVI веках и избегать выражений с эмоциональной окраской.

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