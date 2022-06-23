Джонсон требует от G7 и НАТО избежать "худого мира" с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к лидерам стран G7 и НАТО с призывом отказаться от попыток договориться с Россией и принуждения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, сообщает газета The Guardian.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к лидерам стран G7 и НАТО с призывом отказаться от попыток договориться с Россией и принуждения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, сообщает газета The Guardian.
Свежие комментарии