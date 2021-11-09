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В Госдуме предложили протестировать граждан РФ на антитела к коронавирусу

Предложение провести специальное исследование с целью узнать реальный популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 по регионам РФ высказал депутат Государственной думы, врач-иммунолог Сергей Леонов 8 ноября в беседе с радио Sputnik.

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