В Госдуме предложили протестировать граждан РФ на антитела к коронавирусу

Предложение провести специальное исследование с целью узнать реальный популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 по регионам РФ высказал депутат Государственной думы, врач-иммунолог Сергей Леонов 8 ноября в беседе с радио Sputnik.
Предложение провести специальное исследование с целью узнать реальный популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 по регионам РФ высказал депутат Государственной думы, врач-иммунолог Сергей Леонов 8 ноября в беседе с радио Sputnik.
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