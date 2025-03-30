Завтра в Астраханской области пожароопасный сезон введут в последних четырех районах

С начала года в регионе возникло почти тысячу пожаров – на 70% больше, чем год назад. Согласным данным регионального ГУ МЧС, с начала года на территории Астраханской области произошло 964 пожара - это на 23,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.