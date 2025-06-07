Туризм и География
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туризм и География

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Любить, надо все живое,природу,зверей,птиц а мы скорей стрелять,и ещё испытывают удовольствие от охоты.Ехайте на СВО ...Вспоминая весну. ...
  • Валентин Воробьев
    А нам от этого ни хреново ни фиолетовоФинляндия оставил...
  • Василий Никитин
    Африка... Но, дружить с ними надо обязательно.Делают это они со...

Заброшенный 5-звездочный отель Monte Palace

Заброшенный 5-звездочный отель Monte Palace

﻿﻿Или инвестиционный провалВ 1980-х годах на живописном острове Сан-Мигель в составе португальских Азорских островов началась реализация амбициозного проекта: построить роскошный отель, который идеально вписался бы в вулканический ландшафт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх