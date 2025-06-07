Заброшенный 5-звездочный отель Monte Palace

Или инвестиционный провалВ 1980-х годах на живописном острове Сан-Мигель в составе португальских Азорских островов началась реализация амбициозного проекта: построить роскошный отель, который идеально вписался бы в вулканический ландшафт.
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