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Колодцы пересохли из-за аномальной жары в Приморье

Колодцы пересохли из-за аномальной жары в Приморье

Стоящая в Приморье аномальная жара стала причиной пересыхания колодцев. Особенно в неприятной ситуации оказались села, где нет централизованного водопровода, а водой из колодцев жители пользуются как для полива огородов, так и для приготовления пищи.

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