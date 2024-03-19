Славянский праздник Комоедица отмечают 20 марта 2024 года: чем он отличался от Масленицы Ксения Кирпик Во время весеннего равноденствия, 20 марта, отмечается древний праздник с корнями в славянской культуре, известный как Комоедица.
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