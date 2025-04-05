Гретцки был в подавленном состоянии, когда Овечкин повторил его рекорд по голам в НХЛ

Журналист Блейк Шустер сообщил, что легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки был в подавленном состоянии после того, как нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил его рекорд по голам в НХЛ.
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