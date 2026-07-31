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МОСИНФОРМ

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Столичные пловцы завершили выступление на Спартакиаде учащихся пятью медалями

Столичные пловцы завершили выступление на Спартакиаде учащихся пятью медалями

В Пензе завершился финальный этап XIII летней Спартакиады учащихся России по плаванию. Воспитанники «Московской академии плавания» успешно выступили на соревнованиях, пополнив медальную копилку пятью наградами.

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