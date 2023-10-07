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Обзор жилья в России для иностранцев, запущенная собственность и сколько нужно денег для счастья

Обзор жилья в России для иностранцев, запущенная собственность и сколько нужно денег для счастья

1. Австралиец Рассел, походы которого в российские магазины мы с вами ранее обсуждали (ссылка 1, ссылка 2), делает также взвешенные обзоры на российские квартиры.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Как видно, запросы у людей в среднем превышают имеющиеся доходы примерно раза в три&quot;- по подсчетам специалистов даже самый супер трудолюбивый немец зарабатывает в 2 раза больше, чем нарабатывает. Отсюда мораль- наступает время, когда  люди будут жить в 6 раз хуже? Еще и при условии, что будут работать день и ночь. И так будет во всем мире -  нам грозит значительное снижение уровня жизни.  Потому что ресурсы заканчиваются. Еще в 1968 году была создана научная организация- &quot;Римский клуб“, которая заявила о том, что уже к началу следующего столетия мир столкнется с проблемой исчерпания сырьевых и энергетических ресурсов. Из этого существует два выхода- или все поделить по-справедливости и по-братски, либо богатым все взять себе, а бедных уничтожить. Таковых (бедных, тупых, не нужных для выживания богатых) они насчитали 7 млрд. Россия (и те страны, что пошли за ней) выбрала другой путь- движение в сторону равного распределения уменьшающихся благ - построение социального государства.
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