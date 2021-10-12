Генерал Чечулин: мы на границе – ни шагу назад!

Не сомневайтесь – «Военное обозрение» не прекращает публиковать главы из воспоминаний начальника Московского погранотряда полковника в отставке Василия Кирилловича Масюка.
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