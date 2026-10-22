Женился на будущей тёще, чтобы сбежать с Украины, но не прошёл проверку на границе. 37-летний украинец оформил фиктивный брак с 52-летней матерью своей возлюбленной, имеющей инвалидность, рассчитывая таким образом выехать из страны.
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