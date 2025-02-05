В девятиэтажном доме Архангельска обрушился лестничный пролет

В одном из многоквартирных домов Архангельска на лестничном пролете провалились бетонные ступениВечером 4 февраля диспетчерам службы 112 поступило сообщение о происшествии в многоквартирном доме столицы Поморья.
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