В Приморье сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения крупной партии наркотиков жителем Чугуевского района

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Чугуевскому району в селе Уборка изъяты наркотические вещества растительного происхождения.
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