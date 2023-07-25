Что случилось с самой юной студенткой России, поступившей в МГУ в 9 лет

Лариса Поплавская

Так что с ней случилось??? Статья ни о чем. Ну учится и пусть учится. У нее есть родители ответственные за ее детство и отрочество, а потом и юность. Флаг им в руки. Как сложится ее судьба известно Всевышнему. Хочется надеятся на лучшее. Например Карл Фридрих Гаусс-(проявил себя еще в начальной школе) король математики оставил после себя фундаментальные знания по математике, механике, физике, астрономии, геодезии. Владел несколькими иностранными языками и даже в 62 года успешно изучил русский, чтобы ознакомиться с трудами Лобачевского. Может и к ней так благосклонна будет судьба. Серой массой становятся те, кто не преодолеет сопротивление массы общества или не захотят огорчать родителей.