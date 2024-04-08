Южноуральские законодатели намерены увеличить административную ответственность за бесконтрольный выпас скота

Проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» был внесен на рассмотрение в ходе 48 заседания Законодательного Собрания Челябинской области.
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