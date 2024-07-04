Синоптик Колесов: ливни, ураган и смерчи 5 июля пройдут на северо-западе России

Южный циклон принесет на северо-запад России сильный ветер и дожди. Погода ухудшится в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.
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