Летом люди проводят время на пляже, чтобы получить красивый оттенок кожи. Как правильно загорать, чтобы солнечные лучи нанесли меньший вред здоровью — рассказала дерматолог Сабина Байрамова в беседе с порталом «Доктор Питер».
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