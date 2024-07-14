Летом люди проводят время на пляже, чтобы получить красивый оттенок кожи. Как правильно загорать, чтобы солнечные лучи нанесли меньший вред здоровью — рассказала дерматолог Сабина Байрамова в беседе с порталом «Доктор Питер».