Незаконная утилизация трех холодильников обошлись мужчине в бешеную сумму: «Собирался их забрать»

Житель британского Вулверхэмптона Альгирдас Бардаускас решил избавиться от трёх старых холодильников самым простым способом — просто оставил их на улице, даже не подозревая, что его действия попали на камеру .
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