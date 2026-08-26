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Незаконная утилизация трех холодильников обошлись мужчине в бешеную сумму: «Собирался их забрать»

Незаконная утилизация трех холодильников обошлись мужчине в бешеную сумму: «Собирался их забрать»

Житель британского Вулверхэмптона Альгирдас Бардаускас решил избавиться от трёх старых холодильников самым простым способом — просто оставил их на улице, даже не подозревая, что его действия попали на камеру .

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