Происшествия

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Жительница Иркутской области признана виновной в совершении мошенничества

Боханский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в хищении денежных средств, совершенное с использованием служебного положения.

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