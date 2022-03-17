Жительница Иркутской области признана виновной в совершении мошенничества

Боханский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в хищении денежных средств, совершенное с использованием служебного положения.
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