Бесплатно уже не будет: Трамп одобрил первую продажу оружия Киеву После возвращения в Белый дом Трамп на некоторое время прекращал поставки вооружений и предоставление разведданных ВСУ.
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Бесплатно уже не будет: Трамп одобрил первую продажу оружия Киеву После возвращения в Белый дом Трамп на некоторое время прекращал поставки вооружений и предоставление разведданных ВСУ.
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