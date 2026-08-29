Россию на US Open-2026 будут представлять 10 теннисисток и 4 теннисиста

Через квалификацию пробились в основную сетку US Open-2026 две российские теннисистки. 22-летняя Полина Яценко (160-я ракетка мира), которая обыграла испанку Андреа Ласаро-Гарсию (142) в финале квалификации – 7:5, 6:1.
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