Россию на US Open-2026 будут представлять 10 теннисисток и 4 теннисиста

Через квалификацию пробились в основную сетку US Open-2026 две российские теннисистки. 22-летняя Полина Яценко (160-я ракетка мира), которая обыграла испанку Андреа Ласаро-Гарсию (142) в финале квалификации – 7:5, 6:1.