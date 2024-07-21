Американский нейрохирург: «Людей уже не спасти» — шокирующее признание доктора Губи Татьяна СергееваМир потрясло откровение, прозвучавшее с экрана YouTube: американский нейрохирург, скрывающийся под псевдонимом доктор Губи, объявил о своем разрыве с медициной и уходе в горы.